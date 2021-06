Echte Navalny-medewerker tegen Tweede Kamer: Er waren 12 succesvolle gesprekken met nep-Volkov

Het gesprek dat Kamerleden in april hadden met een Rus die zich uitgaf voor een medewerker van Poetin-criticus Aleksej Navalny, stond niet op zichzelf. De échte medewerker, Leonid Volkov zegt dat de Russische grappenmaker er twaalf keer in is geslaagd om in gesprek te gaan met verschillende organisaties wereldwijd. Ook de Tweede Kamer nodigde de Volkov-imitator uit voor een gedachtewisseling. ,,Dat betekent dat er honderden pogingen zijn geweest.”

Volgens Volkov , die vandaag alsnog in gesprek ging met de Tweede Kamer, zit daar een georganiseerde propaganda achter die vanuit Rusland het team rond Navalny wil intimideren, de aandacht van hun Poetin-kritische boodschap wil afleiden en hun geloofwaardigheid wil ondermijnen. ,,Dat wil zeggen dat er achtergrondonderzoeken zijn gedaan en daar zijn middelen voor nodig.”

Grijze badjas

De nep-Volkov stond Kamerleden in april te woord via een videoverbinding en gestoken in een grijze badjas. Kamerleden vonden dat al vreemd, dachten dat hij wellicht dronken was, maar het gesprek zelf nam vervolgens ook bizarre wendingen. Zo riep de nep-Volkov Kamerleden op om – net als Navalny – in hongerstaking te gaan en bitcoin naar hem over te maken. Hij pakte daar een roze spaarvarkentje bij: ‘Mr. Pig’.

Volledig scherm De imitatie-Volkov. © videostill PVV-leider Geert Wilders, die tijdens de gesprekken voorzitter was, bood de echte Volkov excuses aan vanwege ‘het misverstand’. ,,We dachten dat u het was, we werden misleid.” Volkov zei het ook spijtig te vinden, maar wilde er ook niet te lang bij stil staan. ,,Laten we het maar vergeten.”

Navalny werd in augustus 2020 vergiftigd met een zenuwgas. Toen hij na zijn behandeling in januari van dit jaar terugkeerde naar Rusland werd hij gearresteerd omdat hij de voorwaarden van een eerdere straf zou hebben geschonden. Hij is deze week teruggekeerd naar het strafkamp waar hij vast zit, nadat hij in een ziekenhuis werd behandeld omdat zijn gezondheid slecht was na een hongerstaking. Volkov: ,,Zijn situatie is nu stabiel.”

Aanhangers

Volkov sprak over de komende parlementsverkiezingen in Rusland en zei te hopen op een ‘competitievere’ verkiezing. ,,We moeten het aantal van onze aanhangers vergroten.” Ook zei hij dat Poetin veel geld steekt in Eurosceptische politieke partijen en anti-EU-propaganda.

Nadat Kamerleden in april voor de gek werden gehouden met de nep-Volkov verliep het gesprek nu voor de Kamerleden vlekkeloos. Voor de toehoorders die het gesprek via de livestream van de Tweede Kamer keken, was dat niet zo. Die verbinding haperde en de stream stopte telkens uit zichzelf met afspelen. Wel was goed te horen dat Volkov de Kamerleden op het eind van het gesprek in het Nederlands ‘dankjewel en tot ziens’ wenste.

