Echtgenoot van opgestapt Kamerlid geroyeerd door Partij voor de Dieren

De partner van het opgestapte Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten is geroyeerd als lid van de Partij voor de Dieren. De PvdD-partijtop accepteert niet dat Frank van Kooten secretaris is geworden van de nieuwe fractie die zijn vrouw is begonnen.

Femke Merel van Kooten vertrok deze zomer bij de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. In een interview met deze site sprak zij over een ‘verziekte cultuur’ bij de PvdD. Ook kon zij zich niet vinden in de partijkoers. Zo mocht Van Kooten zich van partijleider Marianne Thieme niet meer bezighouden met ‘futiele mensendingen’.

De opgestapte parlementariër behield haar zetel en is doorgegaan als zelfstandig Kamerlid. Dat was tegen het zere been van de Partij voor de Dieren, die haar direct royeerde vanwege ‘zetelroof’.

Nu is ook de partner van Van Kooten geroyeerd als PvdD-lid. Frank van Kooten was eerder commissielid namens de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Utrecht. Hij werkt sinds kort als vrijwilliger voor de nieuwe eenmansfractie van zijn vrouw, als ambtelijk secretaris.

Brief

In een brief aan hem schrijft partijsecretaris Elze Boshart van de Partij voor de Dieren dat Frank van Kooten ‘de partij op onredelijke wijze benadeelt’ door voor zijn vrouw te gaan werken. ‘De afsplitsing van Femke Merel van Kooten en de daaropvolgende media-uitingen door de fractie Van Kooten hebben de Partij voor de Dieren schade berokkend’, zo staat in de brief.

Opvallend is dat de brief niet is ondertekend door PvdD-voorzitter Sebastiaan Wolswinkel. De partijvoorzitter zou het niet eens zijn met het royement van Frank van Kooten. Eerder tekende Wolswinkel wél voor het royement van de opgestapte Femke Merel van Kooten. In een reactie zegt Wolswinkel dat hij hierover geen commentaar wenst te geven.

De voorzitter zei eind juli tegen deze site dat hij wilde dat er een interne discussie zou komen over de vraag of de Partij voor de Dieren zich meer met ‘mensenzaken’ moet bezighouden, naast de thema’s dier, natuur en milieu. Partijleider Marianne Thieme was het er niet mee eens dat Wolswinkel deze discussie in de media aanwakkerde.

