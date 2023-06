Een spreidingswet voor asielzoekers wil (bijna) iedereen, maar niet déze spreidingswet

Bijna een jaar na de aankondiging sprak de Tweede Kamer voor het eerst over de spreidingswet die asielzoekers eerlijk over het land moet verdelen. In een gesprek met bestuurders en deskundigen was de boodschap duidelijk: er moet een wet komen, maar dan wel een betere.

Gemeenten, provincies, uitvoeringsorganisaties en deskundigen waren donderdag met één boodschap naar Den Haag gekomen. De wet waarmee staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) asielzoekers over het land wil verdelen, is té complex en daarom onuitvoerbaar.

In Van der Burgs voorstel wordt het aantal benodigde asielopvangplekken op 1 januari vastgesteld, waarbij gemeenten daarop kunnen intekenen. Leveren gemeenten langjarige opvang én honderd bedden méér dan van hen wordt verwacht, dan krijgen ze een bonus. Zijn er dan nog niet genoeg opvangplekken, dan komt er – voordat de staatssecretaris gemeenten dwingt tot opvang – tussen mei en juli een tweede intekenronde.

Van die tweede ronde willen gemeenten (VNG) en de provincies (IPO), met steun van de commissarissen van de Koning, af. ,,Dan wordt het echt onwerkbaar’’, oordeelt de Drentse commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, namens de kring van commissarissen van de Koning.

Dank u beleefd

De lokale overheden willen wel graag een eerlijke verdeling van asielzoekercentra over het land. Nu is die scheef. ,,Sommige gemeenten zeggen: vooruit dan, kom maar hier. Anderen zeggen: dank u beleefd’’, vat Klijnsma de huidige situatie samen. Zo doet het noorden méér dan de rest van het land en geven rijkere gemeenten in het westen vaak niet thuis. ,,We hebben gemerkt dat we echt álle gemeenten nodig hebben om tot voldoende menswaardige opvang te komen’’, zegt directeur Milo Schoenmaker van opvangorganisatie COA.

Daarom moeten alle gemeenten meteen aan het begin van het jaar duidelijkheid krijgen over ‘de verdeelsleutel’, vindt de Flevolandse gedeputeerde Jan de Reus van het IPO. ,,Dan weet iedereen meteen waar-ie aan toe is en is er ook geen ontwijkgedrag.’’ Als er na de eerste ronde niet genoeg asielopvangplekken zijn, kan de staatssecretaris gemeenten meteen dwingen een asielzoekerscentrum (azc) te openen.

De Tweede Kamer kreeg in de hoorzitting een kant-en-klare aanpassing van de wet voorgeschoteld met hoe het volgens VNG en IPO wél werkbaar is. Maar Van der Burg wil zijn wet niet aanpassen. Eerder zei hij dat hij dan het zicht op een Kamermeerderheid kwijtraakt.

VVD is tegen

Daarmee bedoelde Van der Burg dat hij dan de steun van zijn eigen VVD zou verliezen. De liberalen waren mordicus tegen een ‘dwangwet’ en gingen pas na een maandenlange onderhandeling akkoord met deze wettekst. Daarop kwam wel direct kritiek. Kabinetsadviseur Raad van State noemde de wet in februari al ‘onnodig complex’ en twijfelde ook aan de uitvoerbaarheid.

Volledig scherm Jetta Klijnsma (Kring van commissarissen van de Koning, PvdA), Henri Lenferink (Veiligheidsberaad, PvdA), Jan de Reus (Interprovinciaal Overleg (IPO), VVD), Rutger Groot Wassink (Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GroenLinks) tijdens een rondetafelgesprek over de spreidingswet. © ANP/Robin van Lonkhuijsen

Dat Van der Burg niet luistert naar alle kritiek stuit op onbegrip. ,,Waarom is er niet meer aandacht voor de uitvoering van dit beleid?’’, vraagt voorzitter Monique Kremers van de Adviesraad Migratie zich af. Juist door recente problemen met de uitvoering van beleid, zoals bij het toeslagenschandaal, zou de Kamer moeten ‘luisteren naar ons als uitvoerende partij’, stelde de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink namens de VNG. ,,We gaan ervan uit dat het verstand zegeviert.”

Verder van huis

Maar, zegt burgemeester van Leiden Henri Lenferink namens het Veiligheidsberaad, als er ‘helemaal geen wet’ komt, ‘dan zijn we nog verder van huis’. Zonder dwang, zegt hij, ‘komen wij er écht niet uit’. Hij is ‘bang’ dat er ook deze zomer weer grote problemen met de opvang van asielzoekers zullen zijn, net als vorig jaar.

In Ter Apel, waar afgelopen zomer asielzoekers in het gras sliepen, hadden ze gedacht dat de spreidingswet nieuwe problemen al dit jaar zou voorkomen. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde werd emotioneel bij de gedachte aan alle ellende die hij in 2022 zag. ,,Een spreidingswet geeft niet direct garanties, maar geeft ons wel perspectief.’’

