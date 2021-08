Eendaagse festivals mogen alleen onder strikte voorwaarden doorgaan: maximaal 750 bezoekers

Het kabinetsbesluit is een domper voor organisatoren van grote festivals en duizenden Nederlanders die al een kaartje hadden voor een groot festival in augustus, zoals Dutch Valley en Tropikali. Het kabinet had het OMT gevraagd of deze eendaagse festivals verantwoord konden doorgaan. Dat lijkt nu niet het geval, zo laat Rutte weten. ,,Helaas is de situatie nu dat eendaagse festivals tot 1 september alleen onder strikte voorwaarden kunnen doorgaan’’, zegt hij.

Volgens Rutte gaat het wel de goede kant op met het aantal coronabesmettingen in Nederland. ,,We zien gelukkig nog steeds dat het aantal positieve testen afneemt. We zien ook dat het aantal ziekenhuisopnames aan het ‘plateauen’ is. We verwachten dat het in de komende tijd gaat afnemen. Volgens het OMT zijn er daarom nu geen extra maatregelen nodig.’’ Toch is Rutte voorzichtig: ,,Ik vraag wel iedereen in Nederland heel scherp te blijven. We hebben nog steeds veel besmettingen, vijf keer meer dan in Duitsland.’’