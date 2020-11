Eerdmans? Hiddema? Vlaardingerbroek? Wie gaat het nu doen bij Forum?

VIDEONu Thierry Baudet niet als lijsttrekker zal acteren voor Forum voor Democratie, is die positie ‘vacant’, liet het hoofdbestuur weten. Gedoodverfde opvolgers zijn er echter niet.

Zou het oud-LPF’er Joost Eerdmans kunnen worden, inmiddels bezig aan zijn zevende politieke partij? Of toch een nieuwe, frisse politica als rechtsfilosofe Eva Vlaardingerbroek, die als complete nieuwkomer op plek vijf (of nu vier) belandde van de ‘concept-kieslijst’?

Volledig scherm Thierry Baudet tijdens de presentatie van de eerste tien kandidaten van Forum voor Democratie (FvD) voor de Tweede Kamerverkiezingen. © ANP

Hoe dan ook moet de leegte die Baudet achter heeft gelaten worden gevuld, stelt vice-voorzitter van Forum voor Democratie Lennart van der Linden. ,,Er zal een algemene ledenvergadering moeten komen en we hebben pas de eerste tien namen onthuld van de concept-kieslijst. Er is een vacature.”

Wie de lijst afgaat, stuit uiteraard op advocaat Theo Hiddema. Maar die is er het type niet naar om leider te zijn, liet hij eerder weten. Bovendien is het de vraag wat Hiddema doet. Vorige week nog verbond hij in een interview met deze site zijn lot aan dat van Baudet. ,,Als hij stopt, ik ook.”

Volledig scherm Theo Hiddema (Forum voor Democratie) tijdens het debat over de Coronacrisis. © Guus Schoonewille

Op nummer drie staat arts Nicki Pouw-Verwey, nu nog senator voor Forum in de Eerste Kamer, maar die is politiek nog niet zo ervaren.

Dat geldt niet voor nummer vier Joost Eerdmans, maar die is dan weer zo geprofileerd als beroepspoliticus dat de achterban daar misschien geen been in ziet.

Rechtsfilosofe Eva Vlaardingerbroek is dan weer een jonge nieuwkomer, maar behoorlijk onbekend bij het grote publiek. Al heeft ze zich wel op het partijcongres in Barneveld via een toespraak gepresenteerd aan de FvD-aanhang. Achter haar staat Olaf Ephraim, ook de penningmeester van de partij.

Jansen

Op nummer zeven is (nog steeds) Freek Jansen te vinden. De partij zorgde gisteren voor verwarring door te zeggen dat Jansen niet op de kieslijst zou blijven, maar corrigeerde dat later: hij is weliswaar weg als voorzitter van jongerenafdeling JFvD, maar blijft op de kieslijst.

Bij de eerste tien is verder voormalig VVD’er Wybren van Haga te vinden, die Baudet eerder als onwelkome ‘zetelrover’ bestempelde maar later in genade binnenhaalde. Daarnaast staan boerenvoorman Jan Cees Vogelaar op de lijst, net als voormalig chauffeur van Pim Fortuyn Hans Smolders.

Volledig scherm Wybren van Haga en Thierry Baudet (FvD) tijdens het Tweede Kamerdebat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. © ANP

In de senaat zijn overigens wel kandidaten te bedenken. Zoals Paul Cliteur, de hoogleraar en een van de leermeesters van Baudet. Maar hij bedankte zelfs voor een positie als fractieleider, laat staan voor een plek als lijsttrekker.

Ook Annabel Nanninga, die een katalysator was bij de kritiek op Baudet en Jansen, is in principe een kandidaat, omdat ze veel bekendheid geniet en kennis heeft gemaakt met het politieke handwerk in de gemeenteraad van Amsterdam en de Eerste Kamer. Zij is echter met zwangerschapsverlof gegaan voor een periode van zestien weken vanaf 26 oktober.

Praktisch

Interessant is overigens nog wel hóe de opvolger van Baudet gekozen wordt. Tot nu wees het bestuur de opvolger aan, zonder dat de leden daarover iets te zeggen hadden. Vice-preses Van der Linden had het gisteren echter ook over het houden van een lijsttrekkersverkiezing, iets waar Baudet noch de partijtop van wilde weten, toen een prominent lid dat opperde.

