Eerste Kamerleden blijven thuis vanwege corona

,,Iedereen wordt aangeraden om thuis te werken en zo weinig mogelijk vervoersbewegingen te maken’’, zegt SP-senator en initiatiefnemer Tiny Kox. ,,Het is niet nodig dat alle senatoren fysiek aanwezig zijn in Den Haag. Daarom is het verstandig om deze noodmaatregel nu in te voeren.’’ Morgen stemt naar verwachting een ruime meerderheid in met het voorstel van Kox.



Alle plenaire debatten in de Eerste Kamer gaan gewoon door. Dan hoeven alleen fractiewoordvoerders aanwezig te zijn. Zij kunnen ook namens hun fractie stemmen. Mocht er een hoofdelijke stemming worden aangevraagd, dan komen alle senatoren een week later alsnog naar Den Haag.