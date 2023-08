Einde in zicht voor Kaag, Hoekstra en Rutte, experts adviseren: ‘Laat je niet in slaap sussen’

Bikker wil Christen­Unie leiden bij Tweede Kamerver­kie­zin­gen

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil lijsttrekker zijn van haar partij bij de Tweede Kamerverkiezingen in november. Dat zegt zij in een interview met Trouw. Of zij de ChristenUnie opnieuw deel ziet nemen aan een regeringscoalitie, wil zij nog niet zeggen. ,,Maar ik zit hier niet voor het pluche.”