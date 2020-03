Eindexamens op de tocht: ‘Toetsen door laten gaan is onverstandig’

De ‘uitleenmi­nis­ter’ is de uitzonde­ring op de regel, en blijft dat waarschijn­lijk ook

22 maart Bij oppositiepartij PvdA vinden ze het best een beetje spannend dat ‘hun’ Martin van Rijn straks als minister naast premier Rutte in Vak K zit. Een dergelijke ‘uitleenminister’ is in Nederland bijzonder ongewoon, en zal dat ook wel blijven. ,,Dit is een typisch geval van nood breekt wet.”