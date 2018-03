Eindhovense woedend over ongeldige stem slechtziende schoonvader (90)

Lagere opkomst in Den Haag, meer stemmers in Amsterdam

14:50 De tussentijdse opkomstcijfers van stemgerechtigden in de vier grote steden laten een wisselend beeld zien vergeleken met de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen vier jaar geleden. In Den Haag is de opkomst op dit moment lager ten opzichte van de vorige verkiezingen. In Rotterdam is deze ongeveer gelijk en in Amsterdam vallen de cijfers hoger uit.