'Elke gevangene weet straks: ik moet me goed gedragen'

Extra geld NFI alweer op: strafzaken mogelijk vertraagd

28 april Het extra geld dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) dit jaar kreeg om extra onderzoek te kunnen betalen, is nu al zo goed als op. Daardoor lopen strafzaken mogelijk vertraging op. Minister Grapperhaus roept politie en justitie in een brief op om minder sporen op te sturen.