Elke hond verplicht een paspoort vanaf 2020

'Veetransport niet langer dan acht uur’

Minister Schouten kondigt vandaag ook aan dat zij het transport van slachtvee wil verkorten. Nu is het nog zo dat koeien, varkens, schapen en kippen soms tot wel 24 uur in een vrachtwagen zitten om naar een slachterij in bijvoorbeeld Oost-Europa te worden vervoerd. Schouten wil die reisduur terugschroeven tot maximaal acht uur.

,,Waar mogelijk moeten we zo kort mogelijke transporten hebben”, zegt Schouten. ,,Ook al is het slachtvee, dan gaat het er nog om het ongemak en ongerief van deze dieren zoveel mogelijk te beperken.”

De minister kan deze maatregel niet zelf invoeren. Zij moet daarvoor steun krijgen van de Europese Commissie, wat nog wel enkele jaren kan duren. ,,Als Nederland gaan we hierin het voortouw nemen.”

Schouten hoopt dat meer vee in eigen land, of net over de grens in Duitsland of België, geslacht gaat worden waarna het vlees alsnog naar het verre buitenland kan worden vervoerd. ,,Dit gebeurt nu al met de afzet van hammen naar Italië en Spanje. Varkens worden in Nederlandse slachterijen geslacht en de hammen worden op een speciale manier gesneden, precies zoals de Italiaanse en Spaanse hammendrogers dit verlangen.”