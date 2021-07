Emoties achterban Bij1 lopen hoog op: ‘Begrijpelijk dat leden meer info willen’

Aantal kandidaat­voor­zit­ters PvdA gestegen tot vijf

12 juli Het aantal kandidaten voor het voorzitterschap van de PvdA is gestegen tot vijf. Zondag maakte ook de 43-jarige Rehsma Roopram op Twitter bekend dat ze zich beschikbaar stelt. Roopram is op dit moment PvdA-wethouder in Barendrecht.