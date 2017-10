En wat doen ze tegen de opwarming van de aarde?

Het regeerakkoord van Rutte III is het groenste ooit, jubelde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers gisteren al bij de presentatie. De maatregelen die het nieuwe kabinet voorstelt, zijn ook ambitieus. Waar de Europese Unie de broeikasgassen met 40 procent wil verminderen in 2030 (ten opzichte van 1990), gaat Nederland verder: de doelstelling is om de CO2-uitstoot met 49 procent terug te dringen. Dat wordt allemaal vastgelegd in een nationaal klimaat- en energieakkoord.

Daarin wordt bijvoorbeeld opgenomen dat alle kolencentrales uiterlijk in 2030 gesloten moeten zijn, de eerste sluit nog deze kabinetsperiode de deuren. In datzelfde jaar moeten alle auto’s ook emissieloos zijn – elektrisch dus. Dat elektrisch rijden blijft tot die tijd fiscaal aantrekkelijk. Verder moet het netwerk van openbaar vervoer, vooral in de steden, beter worden. Het kabinet ziet dan vooral brood in lightrail. Tegelijkertijd wordt er ook geïnvesteerd in het wegennet.