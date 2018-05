En wéér vertrekt er tussentijds een Kamerlid

En de uittocht van volksvertegenwoordigers is nog niet ten einde. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman staat op het punt wethouder in haar woonplaats Utrecht te worden, al moeten de collegeonderhandelingen tussen GroenLinks, D66 en ChristenUnie eerst slagen.



,,Ik voel me heel betrokken bij de lokale politiek”, motiveert Voortman haar besluit. Ze ‘deed’ de drie grote decentralisatiewetten waardoor gemeenten meer taken op hun bord hebben gekregen. Na acht jaar Kamerlid was ze naar eigen zeggen nog niet klaar. ,,Ik had het graag af willen maken.”



Maar dat weerhoudt haar er niet van toch te vertrekken. ,,Wij wisten vorig jaar ook niet dat GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen zo’n goede uitslag kon maken.” En bovendien blijft Voortman in Utrecht toegewijd aan de publieke zaak, zegt ze. ,,Ik kan me daar blijven inzetten voor de mensen voor wie ik me als Kamerlid heb ingezet.”