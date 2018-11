Energiebelasting toch omhoog: coalitie wijst plan GroenLinks af

Haagse bronnen melden dat de poging om een compromis te sluiten is stukgelopen omdat regeringspartij VVD niet bereid is bedrijven voor ruim 400 miljoen euro extra te belasten. De liberalen stonden er naar verluidt op dat de rekening ook bij burgers zou worden neergelegd, maar daar voelde GroenLinks niet voor omdat daardoor laagste inkomens alsnog geraakt zouden worden.

Afgeketst

De mislukte poging er samen uit te komen is een streep door de rekening van de coalitie. Die had zich erop verheugd dat GroenLinks alsnog zou kunnen instemmen met een cruciaal onderdeel van het zogeheten belastingplan, waarin alle fiscale wijzigingen voor komend jaar zijn gebundeld. Een van die onderdelen is de verhoging van het lage btw-tarief. Nu de deal met GroenLinks is afgeketst, lijkt de btw-verhoging met slechts met een minimale meerderheid door de Tweede Kamer geloodst te zullen worden.