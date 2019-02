EU-president Tusk: speciale plek in hel voor brexiteers

De Pool waarschuwt ook dat we ons voor moeten bereiden op ‘een fiasco’. Hij hoopt morgen te horen hoe de Britse regering uit de impasse rond een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie per 30 maart denkt te komen. Premier Theresa May komt dan naar Brussel om over de stand van zaken te praten. Haar parlement wijst het terugtrekkingsakkoord met Brussel af zolang er geen alternatief is voor de backstopregeling om een harde landgrens met Ierland te voorkomen.



Tusk zei ook ‘sterk te geloven dat een gezamenlijke oplossing mogelijk is’ en daar zijn uiterste best voor te zullen doen.



De Britse aartsbrexiteer Nigel Farage reageerde geërgerd op de kritiek van Tusk. ,,Na de brexit zijn we verlost van ongekozen, arrogante pestkoppen als jij. Dan zijn we zelf de baas in ons land'', reageerde hij op Twitter. ,,Dat lijkt volgens mij toch meer op de hemel.''