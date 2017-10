Europa wil levens redden met verplichte assistentie automobilist

Transportspecialisten uit het Europese Parlement stemmen morgen op een voorstel van de Duitse christendemocraat Dieter-Lebrecht Koch in met het principe, de Europese Commissie moet later concrete voorstellen doen. Pas dan zal ook duidelijk worden wat de verplichte extra snufjes met de kostprijs van auto's doen, aldus D66'er Matthijs van Miltenburg. Koch vindt die vraag zelfs van geen belang: ,,Verkeersveiligheid mag geen kwestie van geld zijn.'' Hij wil onder meer een noodstopsysteem dat de auto zelf hard doet remmen als in de stad iemand plots de weg oversteekt, omdat één op elke twee verkeersslachtoffers een (vaak oudere) voetganger of fietser is. Verder denkt hij aan waarschuwingssystemen als je de berm dreigt in te rijden of je eigen rijvak verlaat, gordelverklikkers op de achterbank en sensoren die waarschuwen wanneer je te hard rijdt of je bandenspanning te laag is.

Opstapje

CDA-Europarlementariër Wim van de Camp, tevens transportcoördinator voor de Europese Volkspartij (EVP), ziet de chauffeursassistentiesystemen als een opstapje naar de zelfrijdende auto, die naar verwachting over niet al te veel jaren ook haar intrede gaat doen. Van Miltenburg: ,,Als onze industrie daar dan al ver mee is, kunnen we daarmee weer ons voordeel doen op de Amerikaanse en Japanse markt.''



In de plannen van Koch is een alcoholslot (nog) niet verplicht, tenzij in auto’s van wie voor rijden onder invloed veroordeeld is. Wel spreekt het Parlement zich uit voor een Europabreed nul promille voor wie minder dan twee jaar zijn rijbewijs heeft en voor iedereen die professioneel rijdt.



Hoewel Koch zelf vaststelt dat 95 procent van de ongevallen aan menselijke fouten te wijten is, en vaak aan te hoge snelheid, onoplettendheid en drank- of drugsgebruik, richten zijn maatregelen zich alleen op de auto en niet op de chauffeur. ,,Daar praten we op andere momenten over'', zegt Van de Camp. Van Miltenburg: ,,Het is én-én. Maar als de technologie er is om gevaarlijk rijgedrag te corrigeren, dan zou het raar zijn die niet te gebruiken.''