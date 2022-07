Europa wil snel tweede booster voor 60-plussers: ‘Er is geen tijd te verliezen’

Interview Sigrid Kaag: ‘Men neemt steeds meer het heft in eigen handen, dat is zorgelijk en gevaarlijk’

Geliefd én verguisd, zwaar bedreigd én bewierookt: D66-leider Sigrid Kaag regeert een land in crisis, vol met boze burgers. ,,Soms denk ik dat we aan het afglijden zijn. Men neemt steeds meer het heft in eigen handen. Dat is gevaarlijk.’’

