‘Europarlement censureert cartoons’

Ultralinks in Europa is witheet over Europese censuur. Als gevolg daarvan dreigen twaalf Griekse cartoons waarin vooral Duitsland op de hak wordt genomen, niet te kunnen worden geëxposeerd.

In een brief op poten aan voorzitter Tajani eist de GUE/NGL-fractie dat het Parlement de gewraakte tekeningen alsnog toelaat op een expositie, later deze maand, in de Parlementsgebouwen.

,,Humor en satire zijn al eeuwenlang onderdeel van de democratie. Alleen antidemocratische regimes tolereren dat niet”, aldus de briefschrijvers, die zeker na de moslimterroristische moordaanslag op de redactie van Charlie Hebdo, begin 2015 in Parijs, een andere houding van het Parlement hadden verwacht. De fractie heeft het vooral gemunt op de Britse ‘libdem’ Catherine Bearder, die als ‘questor’ van het Parlement primair verantwoordelijk is voor uitvoeringen en exposities in de Parlementsgebouwen. Zij vond de inhoud ‘te controversieel’ en de naderende Duitse verkiezingen een ander bezwaar.

Oorlogsverleden

Onzin, zegt ultralinks, want de tentoonstelling is pas eind deze maand, ná de Duitse stembusslag. Van de gewraakte cartoons, alle uit Griekenland, refereren er drie aan het Duitse oorlogsverleden, dat sommige Griekse media en politici ook al uitspeelden in de tijd dat Europa – maar volgens de Grieken vooral Duitsland – het land in ruil voor steun een snoeihard bezuinigingsbeleid oplegde.