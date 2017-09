Het Brexit-overleg verloopt zo tergend traag dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de twee partijen volgende maand voldoende voortgang hebben geboekt om fase 2, overleg over de toekomst, in te gaan, aldus Brexitwatcher namens het Parlement Guy Verhofstadt. Hij kreeg eergisteren steun van de EP-fractieleiders om volgende maand zijn resolutie in stemming te brengen.



Ook toponderhandelaar Michel Barnier is ontevreden over de voortgang, maar zijn advies aan de regeringsleiders komt pas later. Voor Londen is het uitstel een streep door de rekening, omdat de Britten liefst parallel al over de toekomst hadden onderhandeld. Maar de Europese landen kwamen overeen dat pas te doen als er ‘voldoende voortgang’ is in afspraken over burgerrechten, de door Londen te betalen scheidingssom en de Iers/Noordierse grens.