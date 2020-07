Europees Parlement: EU-deal moet op de schop

Het Europees Parlement zet de hakken in het zand bij het eerder deze week gesloten EU-akkoord over de meerjarenbegroting. Een meerderheid in het parlement wil dat bezuinigingen op verschillende Europese programma’s worden teruggedraaid.

Zo wil het parlement dat er niet wordt gekort op het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus en op een Europees programma om kanker te bestrijden. ,,De deal moet worden verbeterd’’, zegt Manfred Weber van de Europese Volkspartij, de grootste fractie in het parlement. Als er geen aanpassingen volgen, dreigt het parlement de begroting af te keuren.

Na vier dagen onderhandelen werden Europese regeringsleiders het eerder deze week eens over een EU-begroting – tot en met 2027 – van 1074 miljard euro. Ook komt er een speciaal coronafonds van 750 miljard euro, dat voor meer dan de helft uit subsidies bestaat voor zwaar getroffen landen. ,,Een eerlijke, evenwichtige deal’’, zegt Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad.

Geen bezuinigingen

Maar daar zijn de meeste Europarlementariërs het niet mee eens. Het parlement heeft over het nieuwe coronafonds niet veel te zeggen, maar het heeft wel stemrecht over de meerjarenbegroting. ,,Wij zullen geen bezuinigingen accepteren’’, aldus Iratxe Garcia, fractievoorzitter van de sociaaldemocraten, de tweede fractie in het parlement.

CDA-Europarlementariër Esther de Lange vindt het onbegrijpelijk dat in de nieuwe meerjarenbegroting onder meer wordt bezuinigd op bewaking aan de Europese grenzen. Zij verwijt de Europese regeringsleiders ‘permanent in cirkeltjes rond te draaien’. ,,Ik weet zeker dat er bij de volgende migratiecrisis weer om een gezamenlijke aanpak zal worden geroepen’’, aldus De Lange.

Vrekkige vier

Ook is er kritiek op kortingen op klimaatmaatregelen, gezondheidsprogramma’s en innovatie. ,,Een gemiste kans’’, vindt PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius. Zij haalt uit naar premier Rutte als aanvoerder van de zuinige landen binnen de EU. ,,Mijn land stond er in Europa niet al te best op: aanvoerder van de vrekkige vier, je moet er maar trots op wezen’’, zegt Jongerius. ,,Het kortzichtige eigenbelang van premier Rutte had echt anders gemoeten.’’

‘Verraad van Rutte’

Als het aan Forum voor Democratie ligt, komt er in Nederland een referendum over de EU-begroting. ,,Laat mensen zelf beslissen over hun geld’’, zegt Forum-Europarlementariër Derk Jan Eppink. Volgens hem is de EU-top geëindigd met ‘het verraad van premier Rutte’, door in te stemmen met nieuwe Europese belastingen.

De komende tijd zal Michel met het Europees Parlement moeten onderhandelen over aanpassingen binnen de meerjarenbegroting. Ook moet duidelijk worden wat de financiële gevolgen zijn voor lidstaten Hongarije en Polen als zij de rechtsstaat in hun land afbreken. Volgens CDA’er De Lange is de tekst van het akkoord daarover nog ‘te mager’.