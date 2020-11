Ex-international op D66-lijst: ‘Het is vervelend als anders gezien te worden’

‘Met Sigrid Kaag. Ik kan je vertellen dat je de achtste plaats op de D66-conceptlijst hebt.’ Jeanet van der Laan is er beduusd van. ,,Weet je wat Sigrid mij aan de telefoon meedeelt?’’ vertelt ze haar man en kinderen thuis in Lisse. ,,Dat ik op plek acht sta. Geen grap!’’ Van der Laan hoopt woordvoerder onderwijs en sport te worden, als de leden haar plaats bevestigen. Van der Laan: ,,Wat me bezielt is dat ik er maatschappelijk toe wil doen. Dat heb ik jarenlang als docent gedaan en dat is doorgegroeid. Na raadslid en wethouder vind ik dat het tijd is om het te proberen in Den Haag.’’ Bijna drie jaar was ze D66-wethouder in Lisse, acht jaar raadslid gecombineerd met leraar Nederlands aan een scholengemeenschap. In 2017 stond ze op de landelijke D66-lijst met een tweeëndertigste plaats. ,,Mijn ouders waren bollenkwekers, we waren een echt voetbalgezin. Net zoals ik nu zelf een voetbalgezin heb. Ze namen ons mee naar de gemeenteraad en zeiden: ‘Hier moet je wezen als je iets wilt veranderen’.’’

FC Lisse

Het politieke bloed is bij Van der Laan gaan stromen toen ze als 15-jarige bij de jongens van FC Lisse speelde. ,,We werden kampioen. Ik mocht niet mee promoveren omdat ik een meisje was….dat ontstak een geweldig vuur bij mij. Ik dacht: wat is dit? Het is vervelend te voelen dat je als anders wordt gezien. Ik ging van de hoofdklasse naar het derde niveau landelijk. Daarvan zei de KNVB, dat is het voorportaal opleiding betaald voetbal van jongens en niet voor meisjes: ‘die hebben geen perspectief’. Dat vond ik totale onzin. Ik heb dat in een speech voor de grijze KNVB-bobo’s benoemd als discriminatie. Kort daarna hebben ze toestemming gegeven.’’ Van der Laan speelde 29 interlands als rechtsback. Twee van die wedstrijden in Oranje kan ze nog dromen. ,,Tegen het grote Duitsland in de Kuip, we hielden ze op 0-0. Veel vriendinnen en familie op de tribune.’’ En een verloren finale in Beijing tijdens de studentenspelen. Ze kreeg de A-status van NOC-NSF. ,,Daar kun je de huur van betalen.’’

Onderwijs

Zeventien jaar stond ze voor de klas, Van der Laan wil die ervaring verzilveren op het Binnenhof. ,,Wat ik het mooie vind van het voortgezet onderwijs is dat je die kinderen het geloof kunt geven dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Daarom wil ik ook werken aan een verlengde brugklas, zodat kinderen zich langer vrij kunnen ontwikkelen voordat ze een keus maken. En ik wil de werkdruk van leerlingen op de kaart zetten. En als je een generatie 15-jarigen laat uitstromen met een lage leesvaardigheid, dan is dat ook een grote zorg, dat wil ik aan de kaak stellen.’’



Waar ze nu tegenop ziet, is wat er op haar afkomt als ze eenmaal Kamerlid is. ,,Hoe ga ik dat managen met mijn gezin, dat is altijd een twijfel bij mij. Ik ben moeder van drie zonen, dat is het allerbelangrijkste! Ik heb er vertrouwen in, we regelen het wel. Ik vraag me af, goh, wat voor leven ga ik nu weer krijgen? Het werk is belangrijk, je maakt lange dagen, dat snap ik, maar het moet wel in balans zijn. Ik hoop dat we een team hebben, dat ze me erop wijzen: daar kun je wat minder, daar moet je wel bij zijn.’’