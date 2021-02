‘Ex-vrouw Graus geeft politie info over aanzetten tot seks’

NRC zegt de opnamen en documenten te hebben ingezien. De beveiligers stuurden geen factuur als ze Graus begeleidden bij trips door het land. Wel hadden ze seks met zijn vrouw, aangemoedigd door het Kamerlid, zo is te horen op ingeleverde audiofragmenten. Het gebeurde in hotels en sauna’s die werden gehuurd door Graus en ook in een PVV-kantoor in de Tweede Kamer.

De Telegraaf meldde in januari 2019 dat de nu 48-jarige ex-vrouw aangifte had gedaan tegen haar toenmalige echtgenoot wegens “psychisch misbruik” en “gedwongen seks met derden”. Het Kamerlid diende daarna een tegenaangifte in wegens smaad. Medio 2019 liet het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag weten dat beide aangiftes waren ingetrokken.

“Desalniettemin heeft aangeefster sindsdien aanvullend materiaal ter beschikking gesteld aan de Rijksrecherche. Daarnaast heeft zij zeer recent aangekondigd nog meer informatie te willen verstrekken”, meldt het OM aan de krant. Het aanvullende materiaal zal “zorgvuldig worden beoordeeld” door deskundigen gespecialiseerd in “onder andere mensenhandel en zeden”.

Graus’ ex-vrouw wilde niet reageren, volgens NRC. Dion Graus reageert niet inhoudelijk op vragen, omdat het volgens hem gaat om “volstrekte privézaken”.

Eerder deze week meldde Graus al wel in een persbericht dat NRC met een verhaal over hem zou komen. Hij had het artikel toen nog niet gezien. Graus wijst erop “dat dezelfde onderwerpen van NRC al eerder uitgebreid door de instanties zijn onderzocht en niet tot enig vervolg hebben geleid”.

Hij laat verder weten dat zijn advocaat contact zal opnemen met zijn ex-vrouw, omdat zij voorwaarden van een eerdere afspraak zou hebben geschonden.