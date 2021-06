Explosieve passages uit Omtzigt-memo: over sponsoren, oneerlijke verkiezingen en scheldpartij

1. ‘Sponsoren hadden belang bij wijzigingen verkiezingsprogramma’

Misschien wel de meest zware aantijging van Omtzigt gaat over de partijfinanciering en de ongezonde beïnvloeding van donateurs. Het Kamerlid stelt dat er één miljoen euro gestort is door drie sponsoren die ‘niet in het overzicht van het ministerie staan'.



Volgens CDA-voorzitter Marnix van Rij is alles ‘volgens de regels’ gegaan. Sponsoren die de laatste drie weken voor de verkiezingen geld storten, komen pas het jaar erna in de boekhouding van Binnenlandse Zaken. Maar Omtzigt vreest toch voor oneigenlijke invloed van donateurs: ,,Die sponsoren en iemand in het campagneteam hebben belang bij pogingen om wijzigingen aan te brengen in de CDA-plannen zoals die in Wopke’s New Deal en het verkiezingsprogramma zijn uitgewerkt.”