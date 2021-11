Extra coronamaatregelen dreigen op vervroegde persconferentie: ‘Alles ligt op tafel’

Nu de coronagrafieken blijven exploderen, houden diverse Haagse bronnen sterk rekening met een vervroegde persconferentie over extra restricties, wellicht vrijdag al. Morgen wordt het kernteam van het kabinet door OMT-voorzitter Jaap van Dissel bijgepraat over de stand van zaken.

Deze week moet er een ‘knik’ in de infectiegrafiek komen, maar die is nog niet te bespeuren. Met dinsdag dik 23.000 nieuwe infecties, gemiddeld bijna 40 ic-opnames per dag en bijna 250 nieuwe patiënten op de verpleegafdelingen staan alle seinen op rood.



Formeel zou het kabinet op vrijdag 3 december de balans opmaken of de zogenoemde ‘korte klap’ (horeca en winkels vroeg dicht) effect heeft, maar de kans is groot dat Rutte en De Jonge eerder een persconferentie moeten houden waarin heftige ingrepen afgekondigd worden. Gisteren meldden de ministers nog dat iedereen zich vooral aan de basisregels moet houden: ,,We hopen echt van harte dat we ons pas op 3 december weer moeten melden met een persconferentie”, zei Rutte.



Van Dissel

Maar nu wordt rekening gehouden met een vervroegd kabinetsbesluit en mogelijk zelfs aanstaande vrijdag al een persconferentie, schetst een bron. Een andere ingewijde stelt dat het ook maandag of dinsdag nog kan. ,,Maar eerst moeten we morgen de stand van zaken horen van Van Dissel”, zegt een bron. Bij het corona-overleg van het kabinet schuift de OMT-voorzitter ook aan. ,,En dan kan het spoorboekje ingaan, met een OMT-beraad, een Catshuissessie en een persconferentie. Maar de datums staan niet vast.” Mogelijk vraagt het kabinet of het OMT sneller dan vrijdag bijeenkomt.

Een lid van het OMT stelt dat er ‘een klein wonder’ moet gebeuren willen extra ingrepen onnodig blijken. ,,Het kan, er kan een kentering komen, gedrag is allesbepalend. Maar het ziet er nu natuurlijk heel slecht uit.”

Het kabinet worstelt met de volgende stap. Met de enorme virusgolf lijken vooral generieke lockdownregels - sluiting van sectoren als de horeca of detailhandel, bezoekverboden, scholensluiting - effectief, maar de vraag is of er voldoende draagvlak is voor zulke ingrepen nu ruim 8 op de 10 personen volledig gevaccineerd is.

Daarbij gaat het virus nu hard rond onder basisschoolleerlingen en hun ouders, maar het OMT en de politiek hebben een schoolsluiting de facto tot taboe verklaard. Al meldt een Haagse ingewijde daar nu over: ,,Alles ligt op tafel.”

De 1,5 meterplicht is vanaf woensdag formeel opnieuw van kracht. Het kabinet kondigde dat eerder al aan, tot die tijd was afstand houden een dringend advies. Vanaf woensdag komt er een boete van 95 euro te staan op schending van de afstandsregel, tenzij je tot een huishouden behoort. Ook op plekken waar de coronapas geldt, is afstand houden niet verplicht.

De Tweede Kamer wil ondertussen meer tijd nemen om kabinetsplannen voor 2G-beleid en een coronapas op het werk en in het onderwijs te bediscussiëren. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) hoopte dat het parlement deze week in zou stemmen met de politiek gevoelige plannen, maar pas volgende week is het debat, zo besloot de meerderheid gisteren.

Ook daardoor lijkt het onmogelijk geworden dat de ‘korte klap-lockdown’ al op 3 december eindigt. Rutte en De Jonge hoopten met striktere QR- en 2G-protocollen snel te kunnen versoepelen, maar partijen zetten grote vraagtekens bij effectiviteit, haalbaarheid en wenselijkheid bij plannen die soms flinke barrières opwerpen voor ongevaccineerden.

