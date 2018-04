Extra geld NFI alweer op: strafzaken mogelijk vertraagd

Het jaar is nog niet halverwege of de drie miljoen euro extra budget, bedoeld om de krappe capaciteit van het NFI te verruimen, is bijna helemaal uitgegeven. Hoewel de besteding van het vorig jaar ingestelde budget in 2017 nog langzaam op gang kwam, ziet het er nu naar uit dat het geld op 1 mei al definitief op is.



Minister Grapperhaus (Justitie) trekt nu aan de bel. Hij waarschuwt de politie en het OM in een brief aan de Tweede Kamer dat die minder sporenmateriaal moeten opsturen naar het lab voor analyse. Volgens het OM leidt dat echter tot nog meer vertraging en zelfs het stilvallen van strafonderzoeken.