Extra geld van kabinet mogelijk niet genoeg, rechters sluiten historische staking niet uit

Het kabinet wil rechters en officieren van justitie tegemoetkomen in de hoop om acties, waaronder een staking, te voorkomen. In een brief aan de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) nog geen dag voor het verstrijken van een ultimatum een aanbod gedaan voor bemiddeling tegen de werkdruk en extra geld. Of dat genoeg is, kon de NVvR vrijdagochtend nog niet zeggen.