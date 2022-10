Extra geld voor prijsplafond: gemiddelde energierekening straks maximaal 241 euro

De plan voor het zogeheten prijsplafond in de energierekening is aangepast. Vanaf 1 januari gaat een maximale prijs gelden voor de eerste 1200 kuub gas en de eerste 2900 kilowattuur stroom die wordt gebruikt. Een kuub gas kost dan maximaal 1,45 euro, een kilowattuur elektriciteit 40 cent. Wie per jaar niet meer verbruikt dan dat plafond, is dan maximaal zo'n 241 euro per maand kwijt. Dat bevestigen bronnen aan deze site.