Fabrikant: Toch geen deal over vergoeding medicijn tegen taai slijm

,,Vertex is zich bewust van de verwarring die in de media is ontstaan door speculatie. We blijven uiteraard zoeken naar een oplossing. Naar aanleiding van het standpunt van VWS eerder deze week, hebben we verzoeken ontvangen voor aanvullende informatie waar we op willen reageren. Momenteel is het niet gepast om meer informatie te delen over lopende discussies."



De Amerikaanse medicijnenmaker benadrukt er open voor te staan 'de minister of haar opvolger waar dan ook te ontmoeten, met het doel om dit te bespreken om tot een positief resultaat te komen voor patiënten en hun families'.