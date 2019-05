Factchecken: welke beweringen van Rutte en Baudet klopten? En welke niet?

CNV: Gunstige prognoses lossen tekorten in de zorg niet op

16:36 De toekomstige tekorten aan zorgmedewerkers blijken weliswaar kleiner dan voorspeld, maar daarmee is het personeelsprobleem in de gezondheidszorg niet opgelost, vindt vakbond CNV Zorg en Welzijn. ,,In een aantal cruciale functiegroepen loopt het tekort niet terug. Ook blijft de uitstroom onverminderd hoog.”