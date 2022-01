Felle kritiek jongerenpartijen op ‘belachelijk lage’ compensatie leenstelsel

De 1 miljard euro die het kabinet daarvoor wil uittrekken is namelijk veel te laag, schrijven Daphne Lodder (JOVD), Joris Hetterscheid (Jonge Democraten), Tom Scheepstra (CDJA) en Bina Chirino (PerspectieF). ,,Deze 1 miljard euro komt gemiddeld neer op een compensatie van zo’n 1000 euro per student’', stellen ze. Een student met een maandelijkse basisbeurs van 360 euro kan in vier jaar tijd 17.280 euro ontvangen. ,,Met zo’n belachelijk laag bedrag wordt een ongelijk speelveld voor een hele generatie studenten gecreëerd, vergeleken met studenten die wel van een basisbeurs hebben geprofiteerd.’'

Huidige studenten over afschaffen leenstelsel: 'Ik voel me behoorlijk genaaid’

Volgens de voorzitters is de generatie studenten onder het leenstelsel vanwege “een torenhoge studieschuld” ook op de woningmarkt “de klos”. Ze willen dan ook dat de compensatie fors omhoog gaat. ,,Kortom, een nieuw kabinet dat zegt kansenongelijkheid te willen bestrijden doet er geen goed aan die ongelijkheid met dit beleid juist in de hand te werken.’'

In het nieuwe regeerakkoord is aangekondigd dat de basisbeurs voor alle studenten terugkomt en er compensatie komt voor degenen die geld hebben moeten lenen onder het leenstelsel. Ook studentenbonden hebben al hun ongenoegen geuit over het compensatiebedrag. Zij hebben een protest aangekondigd voor 5 februari op de Dam in Amsterdam.