Felle kritiek op nieuwe regering vanwege negeren referendum

GroenLinks wil helderheid van premier Rutte over het bericht in de Volkskrant dat het CDA, de VVD en de ChristenUnie voornemens zijn om de uitslag van het referendum over de sleepwet te negeren. Voor het debat over de regeringsverklaring aanstaande woensdag, moet premier Rutte de Kamer in een brief laten weten of hierover in de coalitie afspraken zijn gemaakt.