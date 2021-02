Felle kritiek verdampt onder druk van Britse virusvariant

Het was zo’n moment in het Kamerdebat dat de kijker misschien dacht: doen we dan maar wat? Kamerlid Wybren van Haga (Forum voor Democratie) maakte zich druk om de nieuwe winkelregels: klanten mogen straks spullen bestellen maar pas na vier uur afhalen. Waarom niet na één uur? Premier Rutte wist het stiekem ook niet, leek het, stak een duim in de lucht en zei: ,,Het lijkt me een mooie tijd.”