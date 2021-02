Fiscus gaat handmatig 400.000 oude belastingbesluiten beoordelen

Vijlbrief meldde de Tweede Kamer vorige week dat de Belastingdienst ook bij de inkomstenbelasting, net als in de toeslagenaffaire, mensen jarenlang te makkelijk het stempel van fraudeur heeft opgeplakt. Zij belandden al bij het geringste vermoeden van fraude in een speciaal registratiesysteem, zonder het zelf te weten.

Van mensen met zo’n aantekening werd ‘zonder inhoudelijke toetsing’ aangenomen dat zij ‘niet te goeder trouw’ waren. Zij kregen bij een belasting- of toeslagenschuld van 10.000 euro of meer, geen betalingsregeling. Vijlbrief noemt die gang van zaken ‘onacceptabel’.

Compenseren

Vijlbrief wil erachter komen wie op deze manier is behandeld en om hoeveel mensen het gaat, te meer omdat de Kamer slachtoffers van deze werkwijze mogelijk wil compenseren. Maar ‘er is tot nu toe geen manier gevonden om een geautomatiseerde selectie te maken waardoor de groep burgers van wie hun verzoek op een onacceptabele manier is afgewezen met een druk op de knop zichtbaar wordt’, schrijft Vijlbrief. ,,Hoewel daar nog wel aan gewerkt wordt, willen wij daar niet op wachten.”

Daarom gaat de fiscus in eerste instantie handmatig op zoek. Dit zal naar verwachting tot eind juni duren. Er wordt gezocht naar afgewezen verzoeken tot schuldsanering, en het gaat om een schuld van zeker 10.000 euro. Daarnaast wordt gekeken of mensen in het speciale registratiesysteem zijn gezet, en of ze van ernstige nalatigheid of sjoemelen met de belasting- of toeslagenformulieren worden beschuldigd.