Flapuit Voordewind tart VVD met uitspraken over Hennis

Handhavers: reisverbod zwartrijders niet te handhaven

4 oktober Handhavers in het openbaar vervoer (BOA's) zijn ontevreden over het reisverbod dat ze kunnen uitdelen, bijvoorbeeld aan notoire zwartrijders, geweldplegers of overlastgevers. De BOA's geven dit handhavingsmiddel een schamele 5,9 als beoordeling, blijkt uit onderzoek.