Flinke daling aantal lokale partijen op stembiljet grote steden, landelijk juist lichte toename

Het aantal lokale partijen dat in grote steden meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen lijkt op zijn retour. In de tien grootste Nederlandse gemeenten is het aandeel lokale lijsten sinds 2014 gedaald van 53 naar 33 procent. Dat blijkt uit een door ANP en LocalFocus uitgevoerde analyse van de kieslijsten.

In de vijf grootste gemeenten - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven - is het percentage lokale partijen dat meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen sinds 2010 niet zo laag geweest. Ook afsplitsingen en combinaties van landelijke fracties vallen daaronder.

Een verklaring voor deze afname is volgens Julien van Ostaaijen, onderzoeker van Tilburg University, moeilijk te geven. ,,Maar het kan zijn dat, doordat er in die gemeenten zoveel landelijke partijen meedoen, zij als het ware de wind uit de zeilen halen van lokale partijen. Het aanbod is al zo groot, dat mensen wellicht minder de behoefte voelen zelf een partij op te richten. Ze kunnen zich al vinden in het huidige aanbod.”

Landelijk lichte toename

In kleinere gemeenten is het aandeel lokale partijen dat meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen over de jaren heen stabieler. In de tien kleinste gemeenten ligt het percentage bijvoorbeeld sinds 2010 tussen de 50 en 60 procent.

Landelijk gezien is het aantal lokale partijen dit jaar iets toegenomen ten opzichte van vorige verkiezingen. Ging het in 2018 nog om gemiddeld 38,2 procent van het totale aantal kieslijsten, deze keer is dat 39,1 procent. In de jaren daarvoor ging het om gemiddeld 33,3 procent (2010) en 37,4 procent (2014).

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De sterke toename tussen 2010 en 2014 van het percentage lokale partijen is mogelijk te verklaren door het aantreden van Rutte II in 2012. Dat stelt Gerrit Voerman, hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel bij de Rijksuniversiteit Groningen. ,,In dat jaar werd de decentralisatie van bijvoorbeeld de jeugdzorg aangekondigd in het regeerakkoord en kregen gemeenten meer te zeggen”, zegt Voerman. ,,Het is mogelijk dat dat een stimulans voor mensen is geweest om met een lokale partij uit te komen.”

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart doen 334 van de 345 gemeenten mee. In elf gemeenten wordt dus nu niet gestemd. In acht daarvan zijn vanwege herindelingen in de afgelopen jaren al raadsverkiezingen geweest, en in drie gemeenten volgt de stembusgang vanwege een fusie op een later moment. Voor de analyse werden de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, 2014, 2018 en 2022 bekeken. Herindelingsverkiezingen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: