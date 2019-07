FNV: Minister traineert onderzoek naar problemen in jeugdzorg

Volgens Van der Aar is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat. ,,Iedereen verdrinkt nu net niet meer in de jeugdzorg, maar er is nog steeds geen extra tijd en ruimte voor investeringen.”



Een woordvoerder van minister De Jonge (Volksgezondheid) zegt in reactie: “Als er één dossier is waar we in het afgelopen jaar dagelijks mee bezig zijn geweest, dan is het de jeugdzorg wel. Want de belofte van betere jeugdzorg is nog lang niet ingelost. De komende jaren trekt het kabinet daarom 1 miljard euro extra uit voor de jeugdzorg. Dat is heel veel geld extra.”



Maar met alleen meer geld lossen we de problemen in de jeugdzorg niet op, weten ze ook bij VWS. ,,Daarom hebben we met gemeenten afspraken gemaakt om regie, sturing en samenwerking in de jeugdzorg te verbeteren. Onderdeel daarvan is dat we willen weten waarom de kosten van de jeugdzorg stijgen. Daar wordt de komende tijd grondig onderzoek naar gedaan.”