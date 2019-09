FNV: pensioenkorting moet van tafel

Donderwolk

Koolmees moet zijn wettelijke bevoegdheid gebruiken om de kortingen niet door te laten gaan, vindt Busker. Anders is het snel gedaan met het met het draagvlak voor het pensioenakkoord en komt de uitwerking daarvan in gevaar, waarschuwt hij. Busker: ,,Koolmees weet dondersgoed dat de ruimte beperkt wordt als de kortingen als een donderwolk boven het pensioenakkoord hangen.”

De vakbondsvoorzitter vindt het verdedigbaar dat pensioenkortingen opnieuw worden uitgesteld, nadat fondsen onder het voorgaande kabinet ook al respijt was gegeven. Busker: ,,Is dat zo onredelijk dan? Ik vind van niet. We hebben na tien jaar onderhandelen eindelijk iets te pakken”, zegt hij over het zwaarbevochten akkoord dat in juni werd gesloten.