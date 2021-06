Formatie gaat ‘radiostille’ fase in: VVD en D66 werken achter gesloten deuren aan regeerakkoord

Nijmeegse oud-pre­mier Van Agt verlaat zijn ‘onbarmhar­ti­ge’ CDA: ‘Ik zeg u vaarwel in treurnis’

21 juni NIJMEGEN - Oud-premier Dries van Agt is niet langer lid van het CDA. Het opzeggen van zijn lidmaatschap is het sluitstuk van een jarenlange worsteling van de 90-jarige Nijmegenaar. Breekpunt is in zijn eigen woorden ‘de onbarmhartigheid van het CDA jegens het Palestijnse volk’. De partij wil Israël niet aanspreken op misstanden tegen de Palestijnen.