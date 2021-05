Formatie in nieuwe fase: wie knippert het eerst met de ogen?

Hamer heeft van de Tweede Kamer tot komend weekeinde de tijd gekregen om antwoord te vinden op de vraag: welke partijen willen met elkaar verder praten over de vorming van een nieuw kabinet? Of eigenlijk: wie durven nog, na alles wat gezegd is de afgelopen maanden?

Gezichtsverlies

Voordat ruim twee maanden na de verkiezingen eindelijk een poging tot formeren kan worden begonnen, moeten partijen een drempel over. Niemand wil gezichtsverlies lijden. D66 heeft al wel een voorkeur uitgesproken voor deze vijfpartijencoalitie . Maar de VVD staat nog op het standpunt dat het niet met ‘een wolk aan linkse partijen’ wil. PvdA en GroenLinks moeten over hun eerder uitgesproken aversie tegen VVD-leider Mark Rutte heen stappen. En het CDA moet überhaupt nog aangeven of het iets wil. ,,De VVD heeft niet zo veel meer te willen’’, valt er bij de andere partijen te horen. ,,Ze moeten blij zijn dat er überhaupt nog partijen zijn die met Rutte willen onderhandelen na alles wat er gebeurd is.’’

Niet nodig

Maar bij zowel VVD als CDA klinken andere geluiden. ,,Deze optie is vooral wat D66 wil. Waarom niet met vier partijen, waarom met vijf?’’ zegt een betrokkene. Voor een meerderheid in de Tweede Kamer is het niet nodig dat zowel PvdA als GroenLinks aanschuift. Alleen houden die twee partijen elkaar innig vast: ze willen alleen samen in een kabinet, omdat ze in hun eentje te klein zijn om een vuist te maken.



Het is nu aan de informateur, zeggen Rutte en Kaag. Hamer wil de komende week ‘met heel veel gesprekken’ de vijf bewegen om in elk geval een keer met elkaar te praten, zegt een bron. ,,We moeten zo langzamerhand toch wat.’’