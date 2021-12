Formatie nadert einde: vandaag nog volle dag onderhandelingen

Vanochtend arriveerden onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie bij het Logement voor de laatste inhoudelijke gesprekken. Dat wordt overigens geen vluggertje, er is al avondeten besteld, meldde de woordvoerder van de kabinetsformatie. ,,We zijn een eind op weg", zei informateur Wouter Koolmees wel. ,,Dus we hopen dat we snel naar buiten kunnen komen.” CU-leider Gert-Jan Segers zei vrijdag: ,,We naderen het einde.”



Die dag onderhandelden de financieel woordvoerders van de fracties nog over de laatste losse eindjes, ook al was nog niet overal totale overeenstemming over. Wel zijn de vier partijen het punt gepasseerd dat de formatiepoging nog kan stranden.