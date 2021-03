Formatie op z'n gat: verkenners stappen op na blunder Ollongren met geheim formatiedocument

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

ANP-fotograaf Bart Maat maakte de foto met aantekeningen toen Ollongren vanochtend in allerijl de verkennersstek verliet omdat ze corona blijkt te hebben. Bij het verlaten van de Stadhouderskamer hield ze de papieren onder de arm en werden teksten leesbaar. De titel van het stuk is ‘aandachtspunten tweede gesprek VVD en D66'.

Pijnlijk

Het CDA wil duidelijk snel af van de suggestie dat de partij van Omtzigt af probeert te komen. CDA-leider Wopke Hoekstra noemt het ‘bizar’ dat Ollongren met de aantekeningen over straat ging en zegt dat het onderwerpen zijn, doelend ook op Omtzigt, die niet met hem ‘besproken zijn’ en ‘waar zij ook niet over gaat’.

De verkenners schrijven in hun verklaring dat de ‘notities geen directe weergave van de reeds gevoerde gesprekken’ zijn en ‘nog met geen van de onderhandelaars besproken’. Toch is het merkwaardig als zij op eigen houtje over welke functie dan ook voor Omtzigt zouden hebben nagedacht.

Volgens een prominente CDA’er richt de blunder ‘zoveel schade aan’ binnen diens partij. ,,We moeten de puinhoop herstellen die nu is aangericht.”

Chagrijn

Bij de VVD is men ook goed chagrijnig van de blunder van Ollongren, omdat dit de kans nog moeilijker maakt om het CDA mee te krijgen in het volgende kabinet. Hoekstra hield de boot al af omdat hij niet wilde ‘aanschuiven bij het liberale motorblok', maar dit vergoot het vertrouwen niet, denken VVD’ers. Ook PvdA-leider Lilianne Ploumen reageert, vooral op het tekstdeel dat de linkse partijen elkaar niet ‘echt vast’ zouden houden. Zij stelde steeds dat haar partij alleen in een kabinet wil, mits SP en/of GroenLinks ook meedoen. Ze twittert daarom: ,,Positie van de PvdA was en is niet zonder andere linkse partij aan tafel.”