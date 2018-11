Fors hogere vergoeding voor raadsleden kleine gemeenten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte de verhoging vanmiddag wereldkundig. Tot nu toe kregen de raadsleden van de kleine gemeenten bedragen tussen de 251 en 618 euro per maand. De vergoeding is nu dezelfde als die van gemeenten vanaf 24.000 tot 40.000 inwoners. Ter vergelijking: raadsleden in grotere steden als Rotterdam en Amsterdam ontvangen ruim 2300 euro op hun rekening.



De verhoging is bedoeld als erkenning voor de inzet van de raadsleden. ,,Het werk van raadsleden is in onze democratie heel belangrijk’’, aldus minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Kamer. ,,Ook raadsleden van kleinere gemeenten zoals Terschelling, Tubbergen en Tholen steken vaak veel tijd in contact met inwoners en bedrijven, werkbezoeken en het controleren van hun colleges.’’