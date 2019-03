Forum-lijsttrekker wéér terughoudend over nexit

Op de radio zei de FvD-lijsttrekker vanmiddag dat hij ‘eerst wil kijken hoe de brexit afloopt’. Otten zei zelfs dat ‘het woord nexit’ niet in het verkiezingsprogramma van de partij voor komt. Dat is overigens wel zo. ‘Forum voor Democratie is van mening dat de EU onhervormbaar is en is daarom voorstander van een NEXIT’, staat er letterlijk.

Tweede keer

Het is de tweede keer dat Otten onduidelijkheid creëert. In een debat bij WNL gebeurde dat ook al. Toen zei hij: ,,Wij zijn helemaal niet per se voor een nexit. Laten we de interne markt behouden. Wat wij willen is terug naar de EEG, waarin we economisch samenwerkten. Wij zijn tegen de ‘ever closer union’.’’ Baudet corrigeerde Otten vervolgens een dag later.