Forum rukt op met leger onbekenden

Punt is wel: Baudet was vooral het gezicht van de campagne. Hooguit was daarnaast zijn secondant en lijsttrekker voor de Eerste Kamer Henk Otten te horen. Uit diverse provincies komt daarom een klaagzang van andere politieke partijen. Die zeggen niet te weten met wie ze te maken gaan krijgen. Zelfs uit de provincies waar het initiatief nu bij Forum ligt, zoals in Zuid-Holland en Noord-Holland.

'Spookfiguren'

Treffend was de zoektocht van Brabantse media naar de heer J.C.M. van den Oetelaar uit Schijndel. De nummer drie van de lijst aldaar, roepnaam Joris, blijkt de stamboeken en paspoorten van paarden te verzorgen, maar laat over zijn plannen voor de provincie opmerkelijk weinig los. ,,De verkiezingsuitslag is nog vers, we moeten eerst nog samen doornemen hoe we naar buiten willen treden over dit soort onderwerpen'', zei hij gisteren op vragen over zijn plannen.