Forum voor Democratie op vier zetels in peiling Maurice de Hond

Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou het door interne twisten geplaagde Forum voor Democratie vier zetels in de Tweede Kamer halen. Dat komt naar voren in een peiling van Maurice de Hond onder 5000 mensen. Vorige week kwam FVD in een peiling van De Hond nog uit op drie zetels. Tijdens de verkiezingen van 2017 kreeg de partij van Thierry Baudet twee zetels.

Sinds er oproer ontstond over het feit dat Thierry Baudet onvoldoende optrad tegen fascistische en antisemitische berichten in appgroepjes van de jongerenafdeling, raakte hij meer en meer beschadigd. Zo haalden partijprominenten hard naar hem uit: Baudet zou tijdens een avondje teambuilding antisemitisme hebben gerelativeerd. ,,Bijna iedereen die ik ken is antisemiet”, zou hij hebben gezegd. Ook zou hij corona een ‘complot’ hebben genoemd.

Leden van de partij konden tussen donderdagavond 18.00 en vrijdagavond 18.00 uur stemmen over de vraag of Baudet partijleider moest blijven. 76 procent van de stemmers wilde dat, slechts iets meer dan 23 procent vond dat hij het veld moest ruimen. De partij stelde dat ruim 80 procent van de leden zijn stem heeft uitgebracht.

Gunstig effect

De onenigheid binnen de partij lijkt nu dus een gunstig effect te hebben gehad op de peilingen, waarin FvD nu uitkomt op vier zetels. De peiling van De Hond is grotendeels uitgevoerd nadat bekend was gemaakt dat Baudet het referendum over zijn positie binnen FVD had gewonnen.

De VVD blijft in de peiling de grootste partij in de Tweede Kamer met 36 zetels. Dat zijn er net zo veel als vorige week en drie meer dan de VVD behaalde in de verkiezingen van 2017. De PVV van Geert Wilders heeft in de peiling 27 zetels, één minder dan vorige week. Bij de verkiezingen van 2017 kreeg de PVV twintig zetels.