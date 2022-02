Forum voor Democratie wil naast eigen land, munt en basisscholen ook eigen lerarenopleiding

Forum is van plan om in eerste instantie tien scholen te openen, zei FVD-leider Thierry Baudet tijdens een campagnebijeenkomst in Maastricht. Hij hoopt die scholen al in september na de komende zomervakantie te kunnen openen. ,,Het zal wel in september zijn, maar kómende september lijkt me nogal ambitieus”, zegt FVD’er Ralf Dekker, die de plannen moet uitwerken. ,,Ik vrees dat het een jaar later wordt.” De nieuwe pabo zal nog meer tijd kosten, verwacht hij.