Forumkiezer ziet geruzie in de top met afschuw aan: vertrouwen in Baudet daalt

Onder de kiezers die bij de Provinciale Statenverkiezing op Forum voor Democratie stemden, geeft 77 procent aan vertrouwen te hebben in Baudet als partijleider. Eind april, toen de ruzie met Otten pas net was begonnen, was dat nog 93 procent.

De ruzie zou ook effect hebben op het aantal zetels dat de partij zou halen als er nu verkiezingen werden gehouden. Volgens de peiling zakt de partij iets in en verliest het 3 zetels. Overigens blijft de partij met 18 zetels in de peiling virtueel nog steeds de tweede partij van het land, net boven GroenLinks (16), CDA (15) en PvdA (14). De VVD staat in deze peiling met 32 zetels ver bovenaan.

Baudet en Otten hebben samen Forum voor Democratie opgericht. Begin april kregen de twee ruzie nadat Otten in een interview kritiek had geuit op de eigengereide koers van Baudet die te weinig naar anderen zou luisteren. Ook zou Baudet volgens Otten een te rechtse koers varen. Na dat interview beschuldigde Baudet Otten (die toen nog penningmeester van de partij was) van een greep in de kas, maar dat werd later weer ingeslikt.

Eigen partij

Vorige week kwam de ruzie tot een nieuw hoogtepunt toen Baudet Otten (in de tussentijd verkozen tot lid van de Eerste Kamer) uit de partij zette. Otten weigert zijn zetel op te geven en wil nu een eigen partij oprichten. Allebei beschuldigen ze de ander van financiële malversaties met partijgeld.