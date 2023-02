Franc Weerwind zette als burgemeester dienstauto in voor privéritten, minister ‘betreurt’ fout

Volgens Omroep Flevoland heeft Weerwind zeker vijf jaar lang privéritten gemaakt met de dienstauto, van 2017 tot 2021. De auto zou ook gebruikt zijn voor werkzaamheden voor andere organisaties, iets wat eveneens is verboden omdat het over niet-ambtsgebonden nevenfuncties gaat. Weerwind werkt onder meer voor de Fietsersbond en Stichting Het Vergeten Kind.

Waarnemend burgemeester Ank Bijleveld maakte het nieuws donderdagavond bekend, tijdens het overleg met de gemeenteraad over het Jaarverslag Integriteit van het college van B en W. Onduidelijk is hoeveel privéritten Weerwind heeft gemaakt in die jaren. Volgens Bijleveld gaat het in elk geval om meer dan 500 kilometer per jaar, de ondergrens waarbij de Belastingdienst wil dat privéritten worden doorgegeven. De Belastingdienst kijkt volgens Bijleveld naar ‘een passende fiscale oplossing’.