Frans van Drimmelen gaat vanwege affaire door het stof, stapt uit D66 en legt werk neer

De in opspraak geraakte D66-prominent Frans van Drimmelen kondigt in een verklaring aan deze site aan dat hij na twintig jaar uit zijn adviesbureau Dröge en Van Drimmelen stapt. Hij betuigt spijt aan iedereen die hij heeft gekwetst, de vrouw die hij indringend heeft benaderd voorop. Maar hij distantieert zich van verwijten over machtsmisbruik en seksuele intimidatie.

,,Ik was verliefd, verbouwereerd en boos over de situatie’’, stelt Van Drimmelen. Hij kreeg in 2015 een buitenechtelijke relatie met de vrouw, die directeur was van het landelijk partijbureau van D66. Zij verbrak die na anderhalf jaar. Daarop deed Van Drimmelen, zoals hij zelf zegt, ‘verschillende domme dingen’.

Afspraken maken

Met terugwerkende kracht was een van die dingen het feit dat hij überhaupt een buitenechtelijke relatie aanging, zo analyseert Van Drimmelen. ,,Ik wilde graag weten waarom de relatie verbroken was. Ook zouden we elkaar nog regelmatig tegenkomen in D66-verband en daar wilde ik graag afspraken over maken. Ik heb daarna getracht in gesprek te komen door het sturen van berichten langs verschillende kanalen.’’

Van Drimmelen stelt in zijn verklaring dat hij ‘te lang, te hardnekkig en soms bijzonder onaardig heeft getracht een dergelijk gesprek voor elkaar te krijgen’. ,,Ik heb daarbij soms ook dingen gezegd waarvan ik besef dat ze dreigend zijn overgekomen. Dit terwijl werd aangegeven dat de vrouw helemaal geen contact wenste. Dit gedrag heb ik te lang aangehouden.’’

Spijt

Van Drimmelen gaat in zijn verklaring door het stof en betuigt spijt. ,,Ik kan mij goed voorstellen dat door dat soort berichten van mijn kant de vrouw zich onveilig voelde. Dat spijt mij enorm. Ik heb onvoldoende rekening gehouden met de gevoelens van de vrouw in kwestie en geenszins de bedoeling gehad haar een onveilig gevoel te geven. Ik bied mijn oprechte verontschuldigingen aan, aan iedereen die ik hiermee gekwetst heb, in de eerste plaats aan de vrouw in kwestie.’’

Lidmaatschap opgezegd

Van Drimmelen stopt met zijn public affairs-kantoor en legt al zijn maatschappelijke functies neer. ,,Door de in de media ontstane hetze zie ik mij genoodzaakt me terug te trekken uit mijn adviesbureau en uit al mijn maatschappelijke functies. Ik kan daarin niet functioneren met hetgeen nu op mijn schouders rust. Ik heb ook mijn lidmaatschap van D66 opgezegd.’’

Afgelopen zaterdag onthulde de Volkskrant de inhoud van een vertrouwelijke bijlage die bij het onderzoeksrapport van Bing naar seksuele intimidatie bij D66 zat. Enkele weken voor de Tweede Kamerverkiezingen liet Sigrid Kaag in een verklaring nog weten dat er ‘geen structureel onveilige omgeving’ bij D66 was. Maar op de verkiezingsavond hadden verschillende betrokkenen een vertrouwelijke bijlage gekregen waaruit bleek dat Van Drimmelen ‘dwingende, intimiderende en chanterende berichten’ had gestuurd naar de medewerkster van de partij.

Kaag zit inmiddels met een politiek probleem: zo’n zevenhonderd D66’ers eisen in een verklaring opheldering over het handelen van de partijtop. Vrijdag komt er duidelijkheid van het bestuur. D66-partijvoorzitter Victor Everhardt laat een uur na de verklaring van Van Drimmelen weten: ,,Het landelijk bestuur heeft Frans van Drimmelen met klem gevraagd zijn lidmaatschap op te zeggen. Dat heeft hij gedaan.’’ Hij kan ook in de toekomst geen lid meer worden van D66. Ook is hem te verstaan gegeven dat zijn aanwezigheid op partijbijeenkomsten niet langer gewenst is.

De hele verklaring van Frans van Drimmelen:

,,Afgelopen zaterdag verscheen in de Volkskrant een artikel met zware beschuldigingen aan mijn persoon. Ik hecht eraan te verklaren dat ik erken dat ik domme dingen heb gedaan in het verleden. Het eerste domme is dat ik een buitenechtelijke relatie kreeg. Die relatie duurde anderhalf jaar en werd verbroken in de zomer van 2015. Ik heb daarna getracht in gesprek te raken door het sturen van berichten langs verschillende kanalen. Ik wilde graag weten waarom de relatie verbroken was. Ook zouden we elkaar nog regelmatig tegenkomen in D66-verband en daar wilde ik graag afspraken over maken. Het tweede domme is dat ik te lang, te hardnekkig en soms bijzonder onaardig heb getracht een dergelijk gesprek voor elkaar te krijgen. Ik heb daarbij soms ook dingen gezegd waarvan ik besef dat ze dreigend zijn overgekomen. Dit terwijl werd aangegeven dat de vrouw helemaal geen contact wenste. Dit gedrag heb ik te lang aangehouden. Ik was verliefd, verbouwereerd, boos en heel ongelukkig met de situatie. Ik kan mij goed voorstellen dat door dat soort berichten van mijn kant de vrouw zich onveilig voelde. Dat spijt mij enorm. Ik heb onvoldoende rekening gehouden met de gevoelens van de vrouw in kwestie en geenszins bedoeling gehad om haar een onveilig gevoel te geven. Ik bied mijn oprechte verontschuldigingen aan, aan iedereen die ik hiermee gekwetst heb, in de eerste plaats aan de vrouw in kwestie. In de media zijn nadien enorm veel onwaarheden over mij geschreven en gezegd. Iedereen die dat deed is daar zelf verantwoordelijk voor, maar ik wil hier met klem gezegd hebben dat ik mij nooit schuldig heb gemaakt aan machtsmisbruik of seksuele intimidatie. Door de in de media ontstane hetze zie ik mij genoodzaakt me terug te trekken uit mijn adviesbureau en uit al mijn maatschappelijke functies. Ik kan daarin niet functioneren met hetgeen nu op mijn schouders rust. Ik heb ook mijn lidmaatschap van D66 opgezegd. Ik trek me volledig terug uit het openbare leven en zal later aan een nieuwe toekomst werken.’’

De steun van D66-kiezers voor Sigrid Kaag als partijleider keldert nu de partij is verwikkeld in een slepende MeToo-kwestie. Niet het voorval zelf, maar de volgens kiezers tot nu toe zwaar ondermaatse aanpak, wordt vooral haar aangerekend, zo blijkt uit onderzoek van het EenVandaag-Opiniepanel.

